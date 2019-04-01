أرامكو.. قاعدة احتياطيات الأضخم عالميا بـ266 مليون برميل

يقول رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري إن شركة "أرامكو" هي أكثر شركة لديها "spare capacity" في العالم، حيث إنها تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل بينما تنتج حاليا 10 ملايين برميل.

ويؤكد أن أرامكو تمتلك قاعدة احتياطيات هي الأكبر عالميا، بحدود 266 مليون برميل، في حين أن احتياطي "إكسون موبيل" يقدر عند 20 مليون برميل فقط وشيفرون عند 11.7 مليون برميل.

ويشير السديري إلى أنه لو جمعنا الاحتياطيات المثبتة ( أي احتمالية استخراجها فوق الـ90%) مع الاحتياطيات المحتملة (قدرة استخراجها فوق الـ50%)، عندئد ترتفع احتياطيات أرامكو لـ810 ملايين برميل بما يعادل احتياطيات 7 دول مجتمعة التي تليها: روسيا، كندا، الإمارات، الكويت، إيران والعراق.