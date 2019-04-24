إدراج ناجح لأول شركة لأنظمة المعلومات بالسوق السعودية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة #المعمر_لأنظمة_المعلومات إبراهيم المعمر أن بدء طرح وتداول أسهم الشركة اليوم الأربعاء في سوق الأسهم السعودية، يعد أول إدراج في قطاع "تقنية المعلومات" في السوق المالية، وأول إدراج لشركة في السوق خلال العام الحالي.

وقد جرى قرع جرس التداول اليوم الأربعاء من داخل مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق في الرياض.

وأفاد المعمر في مقابلة مع "العربية" خلال مشاركته بالدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي، بأن "شركة المعمر ستكون أول وأكبر شركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وستساهم في تنويع اقتصاد السعودية".

وكانت الشركة طرحت 4.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهمها، وجرى تخصيص 90% منها للمؤسسات و10% في المئة للأفراد وتم طرح الأسهم بسعر 45 ريالا للسهم. كما كانت الشركة حققت أرباحا بقيمة 134 مليون ريال العام الماضي، بارتفاع بنسبة 12% عن العام الأسبق.