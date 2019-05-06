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رمضان وسوق الأسهم السعودية.. مكاسب لـ3 سنوات متتالية

المصدر: العربية.نت
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حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية في رمضان 1439 مكاسب بـ3.9%، بينما سجل ارتفاعات بـ8% في رمضان 1438، و0.35% فقط في رمضان 1437.

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