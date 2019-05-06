رمضان وسوق الأسهم السعودية.. مكاسب لـ3 سنوات متتالية آخر تحديث: الاثنين 1 رمضان 1440 هـ - 06 مايو 2019 KSA 13:16 - GMT 10:16 تارخ النشر: الاثنين 1 رمضان 1440 هـ - 06 مايو 2019 KSA 12:57 - GMT 09:57 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رمضان وسوق الأسهم السعودية.. مكاسب لـ3 سنوات متتالية PDF اطبع حجم الخط حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية في رمضان 1439 مكاسب بـ3.9%، بينما سجل ارتفاعات بـ8% في رمضان 1438، و0.35% فقط في رمضان 1437.