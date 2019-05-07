مفاوضات واشنطن وبكين.. أين ذهبت الثقة؟

تعثر المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاد إلى الواجهة بعد تغريدات ترمب التي كشفت ربما ما يدور تحت الطاولة وخفايا المفاوضات التجارية الدا ئرة بين البلدين، ولخصت حالة الغليان بين البلدين على الصعيد الاقتصادي.

ترمب هدد، الأحد، برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية إلى 25%، كما قال إن الاتفاق "ممكن" بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأضاف ترمب أن هناك واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار سيتم فرض رسوم جديدة عليها بـ 25%.

رغم مسارعة الصين للتأكيد أن كبير المفاوضين التجاريين ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لجولة جديدة من المحادثات التجارية هذا الأسبوع في واشنطن، إلا أن التطور الأخير بين أكبر اقتصادات العالم قد أعاد القلق إلى آفاق النمو العالمي.