مصادر: منح مهلة 3 سنوات للبنوك المصرية لتوفيق أوضاعها

صرح مصدر في البنك المركزي المصري، أن مشروع قانون البنوك الجديد سيقر رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وفروع البنوك الأجنبية من 50 مليون إلى 150 مليون دولار.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع القانون منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها. مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك، وقدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا.

ومن المنتظر إقرار تلك الزيادة بالقانون الجديد للقطاع المصرفي والذي يناقشه مجلس الوزراء حاليًا تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب.

وسيحتاج 22 بنكا من أصل 39 تعمل في السوق، إلى زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع متطلبات القانون الجديد.