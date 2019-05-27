كيف تفاعل اليورو مع تصويت البرلمان الأوروبي؟

حققت الأحزاب القومية والشعبوية تقدماً كبيراً في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مع تقدم أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية في معظم دول الاتحاد.

وقال رامي أبو زيد، مدير إدارة بحوث الأسواق ATFX Global markets إن اليورو استقر مع احتفاظ الأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي بأغلبية البرلمان. الأسواق كانت تسعر هذا الاحتمال، وأن صعود بعض التيارات الشعبوية كان متوقعا أن تربح مقاعد من الأحزاب التقليدية المتعارف عليها داخل منطقة اليورو، ولكن لن تشكل أي خطر ضد كيان الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في حال تحالف الثلاثة أحزاب الشعبوية الكبرى في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.