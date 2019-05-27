هل تستهدف "معادن" توفير التمويل اللازم للاستحواذ على "سافكو"؟

وضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، أن شركة "معادن" ومنذ الإدراج، تعتمد على الديون في إدارة عملياتها وهذا ما جعلها تتأثر بشكل كبير في جميع المتغيرات التي تحدث على تكلفة الدين، والتغير في أسعار الفائدة.. وهذا ما كان واضحا في النتائج المالية للشركة في الفصول الماضية.

واعتبر أن اتجاه شركة "معادن" إلى زيادة رأسمالها بمقدار 18 مليار ريال، وهو رقم ضخم، سيتطلب تغطية عالية كما سيتطلب إقبالا من المستثمرين بشكل ملموس... لذا على الشركة أن تبرر وتخبر المستثمرين إلى أين ستتجه هذه الأموال:

- هل ستنوي معادن مثلا زيادة حصتها في إنتاج الأسمدة، وبالتالي التوسع في هذا النطاق؟ أم المستهدف التوسع عبر استحواذها على إحدى الشركات المدرجة، ملمحاً هنا إلى شركة "سافكو".