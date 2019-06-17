هل يقاوم الفيدرالي الرضوخ لرغبة ترمب والأسواق؟

اعتبر عمرو عبده الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن الفيدرالي يجد نفسه بين المطرقة والسندان، إذ من جهة الأسواق احتسبت خطوة تخفيض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة بنسبة تجاوزت الـ83%.

وتكمن المشكلة وفق عبده بأن الفيدرالي اعتادت تلبية رغبة الأسواق إذا كانت النسبة تفوق الـ70%، لأنه إذا لم يلبِّ هذه الرغبة ستكون ردة فعل الأسواق قاسية من حيث تذبذب الأسعار .

ولكن إذا استجاب الفيدرالي وخفض أسعار الفائدة سيواجهة مشكلة مستقبلا في عدم إيجاده الكثير من الأدوات إذا حدث فعلا تباطؤ بالاقتصاد الأميركي.

وبرأيه، فإن جيروم باول سيقاوم الرضوخ لرغبة ترمب والأسواق، للمحافظة على استقلالية المركزي الأميركي وهذا سيمثل سببا إضافيا لعدم تخفيض أسعار الفائدة أقله حتى يوليو المقبل.