6 مراكز بارزة تبوأتها "لاغارد" في مسيرتها.. تعرف عليها

يبدو أن هناك توافقاً أوروبياً على اسم كريستين لاغارد لرئاسة المركزي الأوروبي بعد ماريو دراغي.

تبوأت لاغارد، التي تتولى حاليا رئاسة صندوق النقد الدولي، مراكز بارزة على مدار مسيرتها المهنية.

كانت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية في 2005.

ومثلت أول سيدة تتولى وزارة المالية في أحد بلدان G7.

كما تولت رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي في 2008.

واحتلت المرتبة 17 بقائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذاً عام 2009.

لتعين مديرة صندوق النقد الدولي منذ يوليو 2011، وأخيرا تم ترشيحها لرئاسة المركزي الأوروبي في يوليو الجاري.