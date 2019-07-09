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انكماش مبيعات التجزئة قد تنبئ بانكماش الاقتصاد البريطاني

المصدر: العربية.نت
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مراسلة "العربية" كارينا كامل تشير إلى تراجع الإسترليني دون مستوى 1.25 مقابل الدولار مع ترقب بيانات النمو.

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