انكماش مبيعات التجزئة قد تنبئ بانكماش الاقتصاد البريطاني آخر تحديث: الثلاثاء 6 ذو القعدة 1440 هـ - 09 يوليو 2019 KSA 16:28 - GMT 13:28 تارخ النشر: الثلاثاء 6 ذو القعدة 1440 هـ - 09 يوليو 2019 KSA 16:16 - GMT 13:16 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انكماش مبيعات التجزئة قد تنبئ بانكماش الاقتصاد البريطاني PDF اطبع حجم الخط مراسلة "العربية" كارينا كامل تشير إلى تراجع الإسترليني دون مستوى 1.25 مقابل الدولار مع ترقب بيانات النمو.