10 معلومات لا تعرفها عن العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات

نمت التجارة الثنائية بين الإمارات والصين بنحو 16% في الربع الأول من 2019 إلى 11.2 مليار دولار، بينما نمت التجارة الثنائية 17% إلى 53 مليار دولار في 2018.

ومن المخطط رفع التجارة الثنائية إلى 70 مليار دولار في 2020.

وكانت نمت تجارة إعادة التصدير بين البلدين 240% خلال خمس سنوات لتصل إلى 3.7 مليار دولار في 2018.

علما أن الإمارات هي إحدى البوابات الأساسية لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وتجاوز الاستثمارات الصينية في الإمارات 9 مليارات دولار حتى عام 2017.

وتعتزم الإمارات جذب 272 مليون دولار من الاستثمارات الصينية إلى القطاع العقاري في 2019.

أمّا على صعيد الاتفاقيات ، فقد تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في يوليو 2018، وتلاها توقيع اتفاقيات بين الطرفين بقيمة 3.4 مليار دولار في أبريل 2019.

وبحسب الأرقام، فقد شهد عدد السياح الصينيين إلى الإمارات نموا بـ 12% في 2018 إلى 875 ألف زائر.