بالتفاصيل.. 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الإمارات والصين

شهدت زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى الصين توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المسؤولين الصينيين والإماراتيين.

وشملت مذكرات التعاون مجالات البيئة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأمن الغذائي والتجارة والطاقة والصناعة: وهي على الشكل الآتي:

1- التعاون في حماية البيئة.

2- التعاون العلمي والتكنولوجي للذكاء الاصطناعي.

3- التعاون في مجال الأمن الغذائي.

4- تشجيع المؤسسات على التعاون مع إفريقيا.

5- التعاون في استخدامات الطاقة النووية.

6- إدخال اللغة الصينية ضمن المناهج الإماراتية.

7- تطوير التبادل الثقافي.

8- التعاون في مجال الطاقة.

9- التعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية.

10- تعاون بحثي بين جامعة خليفة وجامعة تشنجوا.