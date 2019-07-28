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هل بدأت السيولة في بورصة الكويت تتحول إلى الأسهم المضاربية؟

المصدر: العربية.نت
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علي العلي مساعد مدير التداول في شركة الاستثمارات الوطنية يشير إلى تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "كيبكو" بالكامل.

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