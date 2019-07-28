هل بدأت السيولة في بورصة الكويت تتحول إلى الأسهم المضاربية؟ آخر تحديث: الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 28 يوليو 2019 KSA 13:46 - GMT 10:46 تارخ النشر: الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 28 يوليو 2019 KSA 13:37 - GMT 10:37 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل بدأت السيولة في بورصة الكويت تتحول إلى الأسهم المضاربية؟ PDF اطبع حجم الخط علي العلي مساعد مدير التداول في شركة الاستثمارات الوطنية يشير إلى تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "كيبكو" بالكامل.