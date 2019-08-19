كيف هو أداء أسواق الإمارات في ظل الاضطرابات عالميا؟ آخر تحديث: الاثنين 17 ذو الحجة 1440 هـ - 19 أغسطس 2019 KSA 15:34 - GMT 12:34 تارخ النشر: الاثنين 17 ذو الحجة 1440 هـ - 19 أغسطس 2019 KSA 15:19 - GMT 12:19 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف هو أداء أسواق الإمارات في ظل الاضطرابات عالميا؟ PDF اطبع حجم الخط علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار يتحدث عن أداء أسواق الإمارات في ظل اضطرابات الأسواق عالميا.