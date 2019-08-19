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كيف هو أداء أسواق الإمارات في ظل الاضطرابات عالميا؟

المصدر: العربية.نت
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علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار يتحدث عن أداء أسواق الإمارات في ظل اضطرابات الأسواق عالميا.

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