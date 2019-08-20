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خبير يعتبر مستويات الـ70 دولاراً "حلماً" بعيد المنال للنفط حالياً

المصدر: العربية.نت
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كامل الحرمي، الخبير النفطي، يستبعد وصول سعر برميل النفط إلى مستويات الـ70 دولاراً هذا العام.

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