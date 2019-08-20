خبير يعتبر مستويات الـ70 دولاراً "حلماً" بعيد المنال للنفط حالياً آخر تحديث: الثلاثاء 18 ذو الحجة 1440 هـ - 20 أغسطس 2019 KSA 13:56 - GMT 10:56 تارخ النشر: الثلاثاء 18 ذو الحجة 1440 هـ - 20 أغسطس 2019 KSA 13:44 - GMT 10:44 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خبير يعتبر مستويات الـ70 دولاراً "حلماً" بعيد المنال للنفط حالياً PDF اطبع حجم الخط كامل الحرمي، الخبير النفطي، يستبعد وصول سعر برميل النفط إلى مستويات الـ70 دولاراً هذا العام.