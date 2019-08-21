أرباح أفضل من المتوقع لشركة فواز الحكير وشركاه بالربع الثاني آخر تحديث: الخميس 20 ذو الحجة 1440 هـ - 22 أغسطس 2019 KSA 11:52 - GMT 08:52 تارخ النشر: الأربعاء 19 ذو الحجة 1440 هـ - 21 أغسطس 2019 KSA 13:43 - GMT 10:43 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أرباح أفضل من المتوقع لشركة فواز الحكير وشركاه بالربع الثاني PDF اطبع حجم الخط ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار يحلل نتائج أبرز الشركات السعودية، التي صدرت نتائجها اليوم.