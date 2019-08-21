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أرباح أفضل من المتوقع لشركة فواز الحكير وشركاه بالربع الثاني

المصدر: العربية.نت
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ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار يحلل نتائج أبرز الشركات السعودية، التي صدرت نتائجها اليوم.

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