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تراجع حاد للإسترليني مع إمكانية تمديد عطلة البرلمان

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى تراجع حاد للإسترليني مع إمكانية تمديد عطلة البرلمان لمنعه من وقف الخروج الفوضوي.

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