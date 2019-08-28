تراجع حاد للإسترليني مع إمكانية تمديد عطلة البرلمان آخر تحديث: الأربعاء 26 ذو الحجة 1440 هـ - 28 أغسطس 2019 KSA 13:47 - GMT 10:47 تارخ النشر: الأربعاء 26 ذو الحجة 1440 هـ - 28 أغسطس 2019 KSA 12:49 - GMT 09:49 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تراجع حاد للإسترليني مع إمكانية تمديد عطلة البرلمان PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى تراجع حاد للإسترليني مع إمكانية تمديد عطلة البرلمان لمنعه من وقف الخروج الفوضوي.