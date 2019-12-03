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ترمب يمدد الحرب التجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات!

المصدر: العربية.نت
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الزميلة كارينا كامل تشير إلى أن ترمب يلمّح لتأجيل اتفاق التجارة مع الصين إلى ما بعد الانتخابات.

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