ترمب يمدد الحرب التجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات! آخر تحديث: الثلاثاء 5 ربيع الثاني 1441 هـ - 03 ديسمبر 2019 KSA 15:11 - GMT 12:11 تارخ النشر: الثلاثاء 5 ربيع الثاني 1441 هـ - 03 ديسمبر 2019 KSA 15:02 - GMT 12:02 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترمب يمدد الحرب التجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات! PDF اطبع حجم الخط الزميلة كارينا كامل تشير إلى أن ترمب يلمّح لتأجيل اتفاق التجارة مع الصين إلى ما بعد الانتخابات.