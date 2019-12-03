هذه الأسباب دعمت الإقبال الكبير على اكتتاب بورصة الكويت

قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.

وأضافت الهيئة "المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت انتهت".

وتابعت قائلة: "إن الطرح العام لحصتها البالغة 50% من "أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت... جاءت بعد تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير (شباط) 2019".

وقال علي العلي مساعد مدير التداول والاستثمارات الوطنية "إن الوقت مناسب للالتفات للسوق الكويتي والبورصة الكويتية في ظل التحسينات التي حدثت في البورصة، كما أن انضمام السوق الكويتي للمؤشرات العالمية له تأثير إيجابي على هذا الاكتتاب بالذات".

وأضاف "هناك تفاوت بين الاكتتابات التي حدثت في البورصة الكويتية "شمال الزور" وأيضاً "اكتتاب البورصة" والكثير من المستثمرين قدموا على البورصة وهذا يعتبر إنجاز. بورصة الكويت هي البورصة الأولى في الشرق الأوسط التي تكون مملوكة للقطاع الخاص فبالتالي لديها الأن مستحقات كثيرة وأمنيات كثيرة خاصة أن القطاع الاستثماري في الكويت في انتعاش كبير".