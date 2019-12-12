للمرة الثالثة بـ4 أعوام ..انتخابات بريطانية وترقب مصير البريكست آخر تحديث: الخميس 14 ربيع الثاني 1441 هـ - 12 ديسمبر 2019 KSA 18:37 - GMT 15:37 تارخ النشر: الخميس 14 ربيع الثاني 1441 هـ - 12 ديسمبر 2019 KSA 18:05 - GMT 15:05 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك للمرة الثالثة بـ4 أعوام ..انتخابات بريطانية وترقب مصير البريكست PDF اطبع حجم الخط الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية تستعرض أبرز تطورات الانتخابات البريطانية.