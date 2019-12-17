ما هي أكثر الشركات طلباً لطراز بوينغ 737 ماكس؟

تواجه بوينغ وشركات الطيران العالمية معضلتين في الوقت الحالي، استبدال الطلبيات الكبيرة بالإضافة إلى إيجاد حل للطائرات المسلمة والمعلقة عن الطيران منذ مارس الماضي، والتي وصل عددها إلى 387 طائرة مما يضع ضغطا ماليا كبيرا على بوينغ بعد إسقاطها الطائرة... من حساباتها.

تتصدر هذه الشركات SOUTHWEST AIRLINE الأميركية بـ280 طائرة، تسلمت 31 طائرة منها فقط.

- فلاي دبي، 251 طائرة من طراز 737 ماكس، تسلمت منها 14 طائرة.

- lion air، طلبات بـ201 طائرة، تسلمت منها 17 طائرة.

- Viet JET Air ، طلبات بـ200 طائرة، لم تتسلم منها أي طائرة.

- united airline، طلبات بـ137 طائرة تسلمت منها 14 طائرة.