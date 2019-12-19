عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

بأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات..ما دلالات خطاب ملكة بريطانيا؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

كارينا كامل مراسلة العربية في لندن تقول إن خطاب ملكة بريطانيا يشير إلى تشريع لتأكيد تنفيذ البريكست بحلول 31 يناير.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر