بأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات..ما دلالات خطاب ملكة بريطانيا؟ آخر تحديث: الخميس 21 ربيع الثاني 1441 هـ - 19 ديسمبر 2019 KSA 17:43 - GMT 14:43 تارخ النشر: الخميس 21 ربيع الثاني 1441 هـ - 19 ديسمبر 2019 KSA 17:13 - GMT 14:13 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات..ما دلالات خطاب ملكة بريطانيا؟ PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية في لندن تقول إن خطاب ملكة بريطانيا يشير إلى تشريع لتأكيد تنفيذ البريكست بحلول 31 يناير.