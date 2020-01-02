إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "العمل عن بعد" بالسعودية

دشَّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، المرحلة الثانية من "برنامج العمل عن بُعد" التي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتتيح البوابة للمنشآت عرض وظائف العمل عن بُعد، وتقديم خدمات مثل التتبع والمتابعة لأداء الموظفين، وتسمح للباحثين عن هذا النمط من الأعمال التسجيل وبناء ملف تعريفي خاص بهم والتقديم على الوظائف المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى ردم الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي، حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية.