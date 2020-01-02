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عودة المكاسب إلى مؤشر الدولار بداية تداولات عام 2020

المصدر: العربية.نت
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وليد الحلو رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال يتحدث عن سياسة نقدية متحفظة للفيدرالي الأميركي في 2020.

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