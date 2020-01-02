عودة المكاسب إلى مؤشر الدولار بداية تداولات عام 2020 آخر تحديث: الخميس 6 جمادي الأول 1441 هـ - 02 يناير 2020 KSA 17:57 - GMT 14:57 تارخ النشر: الخميس 6 جمادي الأول 1441 هـ - 02 يناير 2020 KSA 17:33 - GMT 14:33 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عودة المكاسب إلى مؤشر الدولار بداية تداولات عام 2020 PDF اطبع حجم الخط وليد الحلو رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال يتحدث عن سياسة نقدية متحفظة للفيدرالي الأميركي في 2020.