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نتائج متباينة للقطاع المصرفي في وول ستريت مع ميل للسلبية

المصدر: العربية.نت
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الزميلة كارينا كامل، مراسلة العربية، تتحدث عن ردة فعل هادئة للأسواق بعد التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة.

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