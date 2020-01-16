نتائج متباينة للقطاع المصرفي في وول ستريت مع ميل للسلبية آخر تحديث: الخميس 20 جمادي الأول 1441 هـ - 16 يناير 2020 KSA 17:11 - GMT 14:11 تارخ النشر: الخميس 20 جمادي الأول 1441 هـ - 16 يناير 2020 KSA 17:03 - GMT 14:03 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نتائج متباينة للقطاع المصرفي في وول ستريت مع ميل للسلبية PDF اطبع حجم الخط الزميلة كارينا كامل، مراسلة العربية، تتحدث عن ردة فعل هادئة للأسواق بعد التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة.