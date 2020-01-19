هل تستطيع الصين الالتزام بالشق الزراعي من اتفاقها مع أميركا؟

أسئلة عديدة تطرح حول ما إذا كانت الصين ستستطيع الالتزام بالشق الزراعي من اتفاقها مع أميركا، خصوصا أن 50 مليار دولار سنويا ستغزو الصين من المنتجات الزراعية الأميركية.

استوردت الصين بقيمة 24 مليار دولار من المزراعين الأميركيين في 2017.

مع العلم أنها استوردت 30 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأميركية في 2013، وكانت الأعلى في تاريخها.

واستمرت بالانخفاض عاما بعد عام، لكنها ستقفز من جديد بدءا من هذا العام.

وهذا بالتأكيد على حساب الموردين الزراعيين الحاليين للصين وهم:

1- البرازيل

2- أستراليا

3- نيوزيلندا

4- كندا

5- الأرجنتين

مع العلم أن واردات الصين الزراعية سجلت في 2018، 123 مليار دولار.