عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

في نسخته الـ50.. منتدى دافوس يحمل رسالة أساسية "الاستدامة والبيئة"

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

الزميلة نادين هاني، موفدة العربية في "دافوس"، تنقل أجواء وأبرز عناوين جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الخمسين.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر