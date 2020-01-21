في نسخته الـ50.. منتدى دافوس يحمل رسالة أساسية "الاستدامة والبيئة" آخر تحديث: الثلاثاء 25 جمادي الأول 1441 هـ - 21 يناير 2020 KSA 14:03 - GMT 11:03 تارخ النشر: الثلاثاء 25 جمادي الأول 1441 هـ - 21 يناير 2020 KSA 13:55 - GMT 10:55 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في نسخته الـ50.. منتدى دافوس يحمل رسالة أساسية "الاستدامة والبيئة" PDF اطبع حجم الخط الزميلة نادين هاني، موفدة العربية في "دافوس"، تنقل أجواء وأبرز عناوين جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الخمسين.