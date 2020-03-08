نهاية قاسية لاتفاق حقق توازن أسعار النفط

- بدأ اتفاق خفض إنتاج النفط المسمى "أوبك بلاس" في ديسمبر 2016.

- أول اتفاق للدول المنتجة من داخل وخارج أوبك لخفض الإنتاج منذ 2001.

- مدة الاتفاق الأول 6 أشهر لغاية يونيو 2017.

- أوبك تعهدت بتخفيض 1.2 مليون برميل يوميا حصة السعودية منها 486 ألف برميل.

- الدول خارج أوبك تعهدت بتخفيض 558 ألف برميل يوميا حصة روسيا منها 300 ألف برميل.

- الدول المشاركة من خارج أوبك هي روسيا، أذربيجان، البحرين، بروناي، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، سلطنة عمان، السودان، جنوب السودان.

- مايو 2017 جرى تمديد التخفيضات السابقة من 1 يوليو 2017 لنهاية مارس 2018.

- ديسمبر 2017 تمديد التخفيضات السابقة حتى نهاية ديسمبر 2018.

- يونيو 2018 جرى الاتفاق على إعادة نسبة الالتزام إلى 100% بعد تجاوزها عبر زيادة الإنتاج.

- ديسمبر 2018 جرى تعديل تخفيضات الإنتاج لتصبح 1.2 مليون برميل يوميا من مستويات أكتوبر 2018 حتى يونيو 2019.

- تخفيض 800 ألف برميل يوميا من أوبك.

- تخفيض 400 ألف برميل يوميا من خارج أوبك.

- يوليو 2019 تمديد اتفاق أوبك بلاس حتى مارس 2020.

- ديسمبر 2019 زيادة تخفيضات الإنتاج لتصبح 1.7 مليون برميل يوميا من مستويات أكتوبر 2018.

- مارس 2020 لا تخفيضات إضافية ولا تمديد للاتفاق الحالي.