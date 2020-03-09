أرقام تظهر لأول مرة.. "يوم تاريخي" لسندات الملاذ الآمن

شهدت سندات الملاذ الآمن يوما تاريخيا، في وقت ينتاب المستثمرون حالة هلع وتخوف من تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط وما تبعهما من انهيار في البورصات العالمية وأسواق المنطقة.

إذ انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 0.5% للمرة الأولى تاريخيا.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 سنة دون 1%.

أمّا العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، فتراجع إلى -0.86% وهو الأدنى تاريخيا.

بينما تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل سنتين و5 سنوات دون الصفر.

بالمقلب الآخر، تراجع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى -0.163%.