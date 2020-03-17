بالأرقام.. حزم اقتصادية عالمية لمواجهة كورونا

خصص الاتحاد الأوروبي 1% من الناتج الإجمالي للحد من انتشار فيروس كورونا.
في حين قدمت أميركا حزمة اقتصادية بـ750 مليار دولار.
أمّا باقي الحزم الاقتصادية التي أطلقتها باقي الدول، فجاءت على الشكل الآتي: الصين (173 مليار دولار)، السويد (51 مليار ولار)، إيطاليا (28 مليار دولار)، ألمانيا (600 مليار يورو)، بريطانيا (12 مليار جنيه استرليني)، أستراليا (11.4 مليار دولار)، نيوزيلندا(7.3 مليار دولار)، اليابان (4.1 مليارات دولار)، إسبانيا (11 مليار يورو)، الإمارات ( 27 مليار دولار)، السعودية (13 مليار دولار)، قطر (25 مليار دولار)، مصر (6.38 مليار دولار)، الأردن (705 ملايين دولار)، والكويت (33 مليون دولار).