هذه إجراءات "ساما" الاحترازية لمواجهة كورونا

توجيه البنوك بأهمية الالتزام بدعم عملائها إلى جانب أهمية دعمها للقطاع الخاص

توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم للأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص

إعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية

إعفاء العملاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.

إعفاء العملاء من رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة ستة أشهر على الأقل

تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية المحتاجة لذلك دون فرض أي تكاليف أو رسوم إضافية

توجيه البنوك بإعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية.