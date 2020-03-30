هل وصلت أسعار النفط للقاع؟

انهارت أسعار النفط اليوم الاثنين في الأسواق الآسيوية بعد تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5,3% ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6,5% إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتوقع الخبير النفطي وليد خدوري أن يتدهور الطلب على النفط بشكل كبير مع زيادة تفشي فيروس كورونا وقد تصل إلى 10 دولارات تقريباً لخام نايكمس. الطيران توقف واستخدام السيارات توقفت ومع توقف الكثير من الصناعات سيتأثر الطلب على النفط بشكل كبير.