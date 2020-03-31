ما أهمية قرار "دانة غاز" حول فصل أنشطتها؟

قال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن ما أعلنته "دانة غاز" تم مناقشته في وقت سابق، والرغبة بالتركيز في نشاط الشركة في القطاع الخاص، وهو إيجابي لأن الخصصة ترفع قيمة الاستثمار، وهو ما يعطي فرصة أيضاً لدخول الاستثمار الأجنبي".

وأعلنت شركة دانة غاز عن نيتها إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج لديها إلى شركة مستقلة جديدة.

وفي حال تنفيذ عملية الفصل سيمتلك مساهمو "دانة غاز" الحاليون أسهماً في شركتين منفصلتين تمتلك إحداهما "أعمال التنقيب والإنتاج"، بينما تمتلك الأخرى "أعمال النقل والمعالجة"، وسيتم إدراج كلتا الشركتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتهدف عملية الفصل إلى إتاحة المرونة للمساهمين لتوجيه استثماراتهم نحو نطاق العمل والنشاط الذي يرغبون به وإجراء تقييم أوضح لأعمال كل شركة من الشركتين على حدة، إضافة إلى إدارة الموارد وتوزيعها بصورة أفضل وتعزيز مرونة الأداء التشغيلي والاستراتيجي.