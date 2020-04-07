3 معلومات عن تمويل "كارنفال" للرحلات البحرية

تخدم مجموعة كارنفال للرحلات البحرية، نحو 11.5 مليون مسافر سنوياً، أي 50% من سوق الرحلات البحرية العالمية.

تراجع السهم 84% منذ يناير 2020، قبل أن يرتفع الاثنين بنحو 20%.

غير أن تراجعات السهم تبقى بحدود 80% منذ مطلع السنة رغم الارتفاعات الأخيرة.

إلى ذلك، تتوقع الشركة إنفاق مليار دولار شهريا.

وتشمل النفقات الشهرية إلغاء الحجوزات وطلبات للسفن تم الالتزام بها مسبقا.

جمعت الشركة، الأسبوع الماضي 6.25 مليار دولار من المستثمرين للوفاء بالتزاماتها.

تفاصيل تمويل "كارنفال"

1- إصدار 4 مليارات دولار من السندات بعائد 11.5% تستحق في 2023.

2- إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل بكوبون 5.75%.

3- بيع أسهم جديدة بقيمة 500 مليون دولار بسعر 8 دولارات للسهم.