غداً.. أسواق النفط تترقب اجتماع أوبك بلس

1- السعودية:
الإنتاج (أبريل): 12 مليون ب/ي
تؤجل إصدار قائمة أسعار النفط الشهرية إلى ما بعد الاجتماع
2- روسيا:
الإنتاج (مارس): 11.29 مليون ب/ي
تستهدف تخفيض الإنتاج بمليون ب/ي بشرط مشاركة الولايات المتحدة
3- الولايات المتحدة:
الإنتاج (مارس): 13 مليون ب/ي
لا تبدي استعدادا لقرار بخفض الإنتاج لكنها تقول إن ذلك سيحدث تلقائيا
4- النرويج:
الإنتاج (فبراير): 2.07 مليون ب/ي
ستدرس خفض الإنتاج إذا كان هناك اتفاق دولي للحد من العرض
5- كندا:
الإنتاج (فبراير): 5.78 مليون ب/ي
تؤكد مشاركتها بشكل منفتح في الاجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لأسواق النفط
6- العراق:
الإنتاج (مارس) : 4.62 مليون ب/ي
يتوقع التوصل لاتفاق جديد ويطلب "دعما" من الولايات المتحدة وكندا والنرويج
7- الإمارات :
الإنتاج (مارس ) : 3 مليون ب/ي
تشدد على أهمية الاجتماع لاستقرار أسعار النفط
8- الكويت :
الإنتاج (مارس) : 2.67 مليون ب/ي
تؤجل إصدار قائمة أسعار النفط الشهرية إلى ما بعد الاجتماع.