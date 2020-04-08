غداً.. أسواق النفط تترقب اجتماع أوبك بلس

1- السعودية:

الإنتاج (أبريل): 12 مليون ب/ي

تؤجل إصدار قائمة أسعار النفط الشهرية إلى ما بعد الاجتماع

2- روسيا:

الإنتاج (مارس): 11.29 مليون ب/ي

تستهدف تخفيض الإنتاج بمليون ب/ي بشرط مشاركة الولايات المتحدة

3- الولايات المتحدة:

الإنتاج (مارس): 13 مليون ب/ي

لا تبدي استعدادا لقرار بخفض الإنتاج لكنها تقول إن ذلك سيحدث تلقائيا

4- النرويج:

الإنتاج (فبراير): 2.07 مليون ب/ي

ستدرس خفض الإنتاج إذا كان هناك اتفاق دولي للحد من العرض

5- كندا:

الإنتاج (فبراير): 5.78 مليون ب/ي

تؤكد مشاركتها بشكل منفتح في الاجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لأسواق النفط

6- العراق:

الإنتاج (مارس) : 4.62 مليون ب/ي

يتوقع التوصل لاتفاق جديد ويطلب "دعما" من الولايات المتحدة وكندا والنرويج

7- الإمارات :

الإنتاج (مارس ) : 3 مليون ب/ي

تشدد على أهمية الاجتماع لاستقرار أسعار النفط

8- الكويت :

الإنتاج (مارس) : 2.67 مليون ب/ي

تؤجل إصدار قائمة أسعار النفط الشهرية إلى ما بعد الاجتماع.