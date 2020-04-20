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كيف ستكون صورة مخصصات البنوك السعودية بالربع الأول؟

المصدر: العربية.نت
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ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار يشير إلى تراجع بنحو 1% للسوق السعودي في جلسة اليوم.

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