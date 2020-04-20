كيف ستكون صورة مخصصات البنوك السعودية بالربع الأول؟ آخر تحديث: الاثنين 26 شعبان 1441 هـ - 20 أبريل 2020 KSA 12:31 - GMT 09:31 تارخ النشر: الاثنين 26 شعبان 1441 هـ - 20 أبريل 2020 KSA 12:24 - GMT 09:24 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف ستكون صورة مخصصات البنوك السعودية بالربع الأول؟ PDF اطبع حجم الخط ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار يشير إلى تراجع بنحو 1% للسوق السعودي في جلسة اليوم.