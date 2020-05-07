إلى أي درجة فاجأت توقعات بنك إنجلترا الأسواق؟

قالت مراسلة العربية كارينا كامل إن بنك إنجلترا يتحدث اليوم عن أشد انكماش في اقتصاد المملكة المتحدة منذ القرن الثامن عشر وهو ما يعطينا مقياسا لمدى الانكماش الاقتصادي الذي قد يصل إلى 30% بحلول شهر يونيو مقارنة بمطلع السنة، بالإضافة لتوقعات بتراجع الاستثمارات على مدار السنة الكاملة بنسبة 50% وتضاعف البطالة بنسبة 9%".

وحذر بنك إنجلترا المركزي من أن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي تشهده في أكثر من 300 عام، بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وأبقى الباب مفتوحا اليوم الخميس لمزيد من إجراءات التحفيز.

وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، بينما ستقفز البطالة لأكثر من 9% من قوة العمل.