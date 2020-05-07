ما هي الدول الأكثر اعتماداً على السياحة؟

هذه قائمة بالدول الأكثر اعتمادا على السياحة:
- جزر فيرجن البريطانية: 92% من الناتج المحلي الإجمالي
- أروبا: 86% من الناتج المحلي الإجمالي
- جزر المالديف: 75% من الناتج المحلي الإجمالي
- سيشيل: 64% من الناتج المحلي الإجمالي
-ماكاو: 59% من الناتج المحلي الإجمالي
- أنتيغوا وبربودا: 52% من الناتج المحلي الإجمالي
- جزر البهاما: 48% من الناتج المحلي الإجمالي
- جمهورية فانواتو: 46% من الناتج المحلي الإجمالي
- جمهورية الرأس الأخضر: 44% من الناتج المحلي الإجمالي
- سانت لوسيا: 43% من الناتج المحلي الإجمالي
- بليز: 42% من الناتج المحلي الإجمالي
- بربادوس: 41% من الناتج المحلي الإجمالي