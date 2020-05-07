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ما هي الدول الأكثر اعتماداً على السياحة؟

المصدر: العربية.نت
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هذه قائمة بالدول الأكثر اعتمادا على السياحة:

- جزر فيرجن البريطانية: 92% من الناتج المحلي الإجمالي

- أروبا: 86% من الناتج المحلي الإجمالي

- جزر المالديف: 75% من الناتج المحلي الإجمالي

- سيشيل: 64% من الناتج المحلي الإجمالي

-ماكاو: 59% من الناتج المحلي الإجمالي

- أنتيغوا وبربودا: 52% من الناتج المحلي الإجمالي

- جزر البهاما: 48% من الناتج المحلي الإجمالي

- جمهورية فانواتو: 46% من الناتج المحلي الإجمالي

- جمهورية الرأس الأخضر: 44% من الناتج المحلي الإجمالي

- سانت لوسيا: 43% من الناتج المحلي الإجمالي

- بليز: 42% من الناتج المحلي الإجمالي

- بربادوس: 41% من الناتج المحلي الإجمالي

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