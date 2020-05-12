موديز تتوقع تراجعاً في أرباح شركات الاتصالات السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ - 12 مايو 2020 KSA 15:27 - GMT 12:27 تارخ النشر: الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ - 12 مايو 2020 KSA 14:52 - GMT 11:52 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موديز تتوقع تراجعاً في أرباح شركات الاتصالات السعودية PDF اطبع حجم الخط علي تقي رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري المحدود يتحدث حول أداء شركات قطاعي الاتصالات والطيران في السعودية.