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موديز تتوقع تراجعاً في أرباح شركات الاتصالات السعودية

المصدر: العربية.نت
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علي تقي رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري المحدود يتحدث حول أداء شركات قطاعي الاتصالات والطيران في السعودية.

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