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مراسلة العربية: ارتفاع عدد ركاب المترو في لندن 9% اليوم

المصدر: العربية.نت
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مراسلة العربية كارينا كامل من وسط لندن اليوم، تشير إلى بدء عودة تدريجية لعمال المصانع والبناء في لندن.

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