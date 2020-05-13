مراسلة العربية: ارتفاع عدد ركاب المترو في لندن 9% اليوم آخر تحديث: الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ - 13 مايو 2020 KSA 14:49 - GMT 11:49 تارخ النشر: الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ - 13 مايو 2020 KSA 14:28 - GMT 11:28 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مراسلة العربية: ارتفاع عدد ركاب المترو في لندن 9% اليوم PDF اطبع حجم الخط مراسلة العربية كارينا كامل من وسط لندن اليوم، تشير إلى بدء عودة تدريجية لعمال المصانع والبناء في لندن.