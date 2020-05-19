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بريطانيا..المطالبون بإعانات البطالة تجاوز مليوني شخص في أبريل

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة البريطانية تسجل أعلى مستوى منذ 1996.

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