بريطانيا..المطالبون بإعانات البطالة تجاوز مليوني شخص في أبريل آخر تحديث: الثلاثاء 26 رمضان 1441 هـ - 19 مايو 2020 KSA 15:04 - GMT 12:04 تارخ النشر: الثلاثاء 26 رمضان 1441 هـ - 19 مايو 2020 KSA 14:57 - GMT 11:57 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بريطانيا..المطالبون بإعانات البطالة تجاوز مليوني شخص في أبريل PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة البريطانية تسجل أعلى مستوى منذ 1996.