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عزوف المستثمرين على أخذ المخاطرة.. وقفزة بأسعار الذهب

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل من لندن تتحدث عن أخبار سلبية للشركات الأوروبية، أبرزها عزم شركة رولزرويس الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة.

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