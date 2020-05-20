عزوف المستثمرين على أخذ المخاطرة.. وقفزة بأسعار الذهب آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 15:23 - GMT 12:23 تارخ النشر: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 15:15 - GMT 12:15 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عزوف المستثمرين على أخذ المخاطرة.. وقفزة بأسعار الذهب PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل من لندن تتحدث عن أخبار سلبية للشركات الأوروبية، أبرزها عزم شركة رولزرويس الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة.