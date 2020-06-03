لماذا انخفض الجنيه المصري أمام الدولار؟

اعتبر محلل الاقتصاد الكلي في سي اي كابيتال، نعمان خالد، أن تراجع سعر صرف العملة المصرية، جاء رد فعل طبيعي على الضغوط على الاستثمارات بالأدوات الحكومية.

وأشار نعمان في مقابلة مع "العربية" إلى خروج 17 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية خلال شهري مارس وأبريل.

وقال إن هذه الضغوط جعلت رد الفعل الطبيعي لسعر الصرف، لكن الجنيه المصري تراجع بنسبة 2% في الأسبوعين الأخيرين على عكس تراجعات أقوى في عملات الدول الناشئة.

واعتبر أن مؤشرات عودة الجنيه للصعود سترتبط بتحسن الاحتياطيات الصافية التي يستثمر بها القطاع الخاص، وبالتالي ستكون العوامل الحاسمة هي عودة السياحة، وفتح الاقتصاد، وأيضا صعود النفط سيعزز التدفقات وسيعزز من تحويلات المصريين بالخارج، وكلها تؤثر على العملات الأجنبية.