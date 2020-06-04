رالي وول ستريت زاد المسافة بين تقييمات أسهم أميركا واليابان

تعد الفجوة بين تقييمات الأسهم الأميركية واليابانية الأكبر منذ 2005.

ففي حين أن مؤشر Topix يتداول عند مكرر ربحية 16 مرة قرب أعلى مستوى منذ 2013 بناء على الربح المستقبلي، يتداول مؤشر S&P 500 عند مكرر ربحية 22 مرة.

أشارت شركة CLSA إلى أن تقييم الأسهم اليابانية مرتبط بقوة المستثمر الأجنبي، لافتة إلى أن المستثمرين الأجانب يتخارجون من الأسهم اليابانية حاليا.

واعتبرت أن تشاؤم الأجانب تجاه الأسهم اليابانية ليس له ما يبرره في ظل التأثر الخفيف نسبيا لليابان بكورونا.

أمّا مجموعة UBS ، فاعتبرت أن اليابان إحدى الأسواق الأكثر استفادة مقارنة مع غيرها من إعادة فتح الاقتصاد.

وتنصح مجموعة UBS بزيادة وزن الأسهم اليابانية في المحافظ الاستثمارية.