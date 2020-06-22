بكين ووقف لحوم الدواجن.. مسألة فحوصات أم رد على ترمب؟

أوقفت الصين وارداتها من لحوم الدواجن من شركة تايسون الأميركية، بعد تأكيد إصابات مئات الموظفين في معامل الشركة بكوفيد 19.

بلغت صادرات لحوم الدواجن الأميركية إلى الصين 152 مليون دولار في أبريل، وذلك بحسب اتفاق التجارة الأخير الذي ضاعف الرقم الأساسي بـ22 مرة.

أثار قرار الصين مخاوف عالمية في شأن صادرات اللحوم.

لم تجد منظمة الصحة العالمية دليلا على انتقال الفيروس عبر الغذاء.

حيث إن الجمارك الصينية فحصت 32 ألف عينة لمأكولات مستوردة، والنتائج جاءت سلبية.

لكن مع تفشي كورونا مجددا في الصين ألقي اللوم على السلمون المستورد.

حينها كشفت الفحوصات عن تكتلات للفيروس على لوح تقطيع لدى أحد الباعة.

فهل هي مسألة فحوصات أم رد صيني على ترمب؟