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هل ستجبر الصناديق الاستثمارية على بيع حصة من سنداتها؟

المصدر: العربية.نت
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طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية يشير إلى أرقام الـPMI الإيجابية الصادرة عن أوروبا اليوم.

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