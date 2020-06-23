هل ستجبر الصناديق الاستثمارية على بيع حصة من سنداتها؟ آخر تحديث: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 KSA 16:41 - GMT 13:41 تارخ النشر: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 KSA 16:30 - GMT 13:30 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل ستجبر الصناديق الاستثمارية على بيع حصة من سنداتها؟ PDF اطبع حجم الخط طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية يشير إلى أرقام الـPMI الإيجابية الصادرة عن أوروبا اليوم.