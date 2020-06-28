هل تحد بنوك الكويت من استخدام أدوات التحفيز لصالح التوزيعات؟ آخر تحديث: الأحد 7 ذو القعدة 1441 هـ - 28 يونيو 2020 KSA 15:02 - GMT 12:02 تارخ النشر: الأحد 7 ذو القعدة 1441 هـ - 28 يونيو 2020 KSA 14:54 - GMT 11:54 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تحد بنوك الكويت من استخدام أدوات التحفيز لصالح التوزيعات؟ PDF اطبع حجم الخط عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات يشير إلى بوادر خلافات بين هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية.