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هل تحد بنوك الكويت من استخدام أدوات التحفيز لصالح التوزيعات؟

المصدر: العربية.نت
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عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات يشير إلى بوادر خلافات بين هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية.

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