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ثقة المستثمرين في منطقة اليورو أقل بقليل من التوقعات

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تستعرض أبرز الأحداث العالمية، ومنها خبر بي بي بيع وحدتها للبتروكيماويات بـ5 مليارات دولار.

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