ثقة المستثمرين في منطقة اليورو أقل بقليل من التوقعات آخر تحديث: الاثنين 8 ذو القعدة 1441 هـ - 29 يونيو 2020 KSA 15:01 - GMT 12:01 تارخ النشر: الاثنين 8 ذو القعدة 1441 هـ - 29 يونيو 2020 KSA 14:28 - GMT 11:28 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ثقة المستثمرين في منطقة اليورو أقل بقليل من التوقعات PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تستعرض أبرز الأحداث العالمية، ومنها خبر بي بي بيع وحدتها للبتروكيماويات بـ5 مليارات دولار.