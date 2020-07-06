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مكاسب قوية للأسواق الأوروبية بدعم من ارتفاع أسهم البنوك

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة "العربية" تشير إلى ارتفاعات للأسهم بدعم من التفاؤل بانتعاش اقتصادي وإصلاحات مالية.

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