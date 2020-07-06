مكاسب قوية للأسواق الأوروبية بدعم من ارتفاع أسهم البنوك آخر تحديث: الاثنين 15 ذو القعدة 1441 هـ - 06 يوليو 2020 KSA 15:41 - GMT 12:41 تارخ النشر: الاثنين 15 ذو القعدة 1441 هـ - 06 يوليو 2020 KSA 15:34 - GMT 12:34 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مكاسب قوية للأسواق الأوروبية بدعم من ارتفاع أسهم البنوك PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة "العربية" تشير إلى ارتفاعات للأسهم بدعم من التفاؤل بانتعاش اقتصادي وإصلاحات مالية.