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ما فوائد إطلاق "شاشة تداول ثانية" في أسواق الإمارات؟

المصدر: العربية.نت
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طلال طوقان، رئيس الاستثمار في BH مباشر، يعتبر أن خطوة إطلاق "شاشة تداول ثانية" في أسواق الإمارات "إيجابية" و"فعالة".

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