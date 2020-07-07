ما فوائد إطلاق "شاشة تداول ثانية" في أسواق الإمارات؟ آخر تحديث: الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 هـ - 07 يوليو 2020 KSA 15:13 - GMT 12:13 تارخ النشر: الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 هـ - 07 يوليو 2020 KSA 14:54 - GMT 11:54 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما فوائد إطلاق "شاشة تداول ثانية" في أسواق الإمارات؟ PDF اطبع حجم الخط طلال طوقان، رئيس الاستثمار في BH مباشر، يعتبر أن خطوة إطلاق "شاشة تداول ثانية" في أسواق الإمارات "إيجابية" و"فعالة".